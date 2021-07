Novak Djokovic komt sterk terug na set achterstand en heeft nu evenveel grandslamtitels als Nadal en Federer

Ook Novak Djokovic zit nu aan 20 grandslamtitels en dingt met Nadal en Federer mee naar de titel 'beste tennisser aller tijden'. Dat is wat de eindzege op Wimbledon betekent voor Djokovic. De Serviër haalde die binnen door Matteo Berrettini te verslaan in vier sets.

In afwachting van de EK-finale in het voetbal - tussen Engeland en Italië - had Berrettini de kans om zijn land te plezieren met een geweldige sporttrofee. De Italiaan geraakte echter niet meteen in zijn spel en Djokovic sloeg snel een kloof. Toen Djokovic serveerde voor de set, brak Berrettini dankzij een prima slice langs de lijn op het juiste moment terug. Ook in de tiebreak trok het zevende reekshoofd aan het langste eind.

Djokovic kwam dus een set achter, maar deed vervolgens wat hij vaak doet: stilaan een tikkeltje agressiever gaan spelen en zo de meeste rally's beheersen. Djokovic liep meteen 4-0 uit in set twee. Berrettini brak nog wel een keertje terug, dat was echter onvoldoende om helemaal terug te keren.

DJOKOVIC STAAT TERUGKEER BERRETTINI NIET TOE

Het nummer één van de wereld was ondertussen op het stoom gekomen. Nole nam het commando en stond ook pal op de momenten dat een remonte van Berrettini er dreigde aan te komen. Djokovic versloeg hem met 6-7 (6/4), 6-4, 6-4 en 6-3: goed voor zijn zesde Wimbledon-trofee en zijn twintigste grandslamtitel.