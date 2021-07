Joachim Gérard verovert zijn eerste Wimbledon-trofee in het rolstoeltennis na sterke finale!

Het deed wel echt enorm veel met Joachim Gérard, die eerste Wimbledon-trofee te veroveren. Die mag hij mee naar huis nemen nadat hij in de finale de Brit Gordon Reid klopte met 6-2 en 7-6 (7/2). Het is de tweede grandslamtitel voor Gérard, nadat hij dit jaar ook al de Australian Open won.

Reid had uiteraard het thuispubliek aan zijn kant, maar daar trok Gérard zich niets van aan. Met goed tennis haalde de Belg de eerste set overtuigend naar zich toe. Het verschil tussen beide heren was twee breaks en zo kwam er een stand van set 2 op het scorebord.

De forehand van Gérard bleef supergoed draaien. Dat hielp om in de twee set ook uit te lopen naar 4-1. Reid gaf echter niet op, had veel succes met het dropshot en keerde zo helemaal terug. Gérard bleef gefocust met goede slagen uitpakken en kon het in de tiebreak dan toch afmaken. De ontlading was enorm: Gérard heeft dit jaar twee van de drie Grand Slams gewonnen.