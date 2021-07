Mertens en Hsieh werken twee matchpunten weg en winnen Wimbledon na marathonwedstrijd

Elise Mertens is er samen met haar Taiwanse dubbelpartner Su-wei Hsieh in geslaagd om het dubbelspel op het grandslamtoernooi van Wimbledon te winnen. Voor Mertens is het haar derde grandslamtitel, de eerste met haar nieuwe partner.

Eerste set

Hsieh en Mertens moesten al snel achtervolgen tegen het Russische duo Kudermetova-Vesnina. Bij een 2-1 stand gingen de Russische dames door de opslag van Hsieh. Onze landgenote kon meteen terug breaken maar verloor bij 4-3 weer een cruciaal opslagspel waardoor de Russcsche dames met 6-3 de eerste set binnenhaalden.

Tweede set

Mertens en Hsieh hadden het opvallend veel meilijker om hun opslagspel te winnen, ook in de tweede set. Het opslagspel van Hsieh werd nipt gewonnen, daarna moest Mertens haar opslag afgeven en stonden de Russische dames opnieuw 3-2 voor.

Onder druk werd het lastig voor de Russische dames. Ze konden twee wedstrijdpunten niet afmaken en lieten hun opslag aan Mertens-Hsieh. Die leken vertrouwen te putten uit de break en gingen in een mum van tijd van 5-3 naar 5-7 winst in de tweede set.

© photonews

Derde set

Hsieh begon wat aarzelend aan de wedstrijd maar kwam halverwege de tweede set beter in haar spel en ook in de derde set liet ze zien dat ze tonnen ervaring heeft waarmee ze Wimbledon al twee keer won in het verleden;

Bij 3-4 gingen Mertens en Hsieh door de oplsag van de Russinnen maar ze konden de wedstrijd niet uitserveren. Het bleef razendspannend, op de twee breaks na behield elke vrouw telkens haar opslagspel.

Bij 6-6 konden de Russinnen toch een break versieren, wat veel druk zette op het volgende opslagspel. Maar serveren voor de titel, het was de Russinnen in de tweede set niet gelukt en ook nu verloren ze opnieuw hun opslagspel, 7-7

Uiteindelijk was de 16e game de beslissende game, Mertens en Hsieh gingen door de opslag van het Russische duo, het eerste matchpunt was voldoende. Voor Mertens is het de eerste keer dat ze het grandslamtoernooi van Wimbledon kan winnen, nadat ze ook de US Open en de Australian Open al gewonnen had met haar vorige dubbelpartner Sabalenka.

Quite incredible viewing on Centre Court 🤩7-7 in the decider... #Wimbledon pic.twitter.com/1J7siyayjB — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021