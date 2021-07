Joachim Gérard kan niet triomferen op Wimbledon in dubbelspel

Joachim Gérard en zijn Nederlandse dubbelpartner Tom Egberink zijn er niet in geslaagd om het dubbelspel te winnen op WImbledon. In de finale gingen ze onderuit tegen het Britse duo Hewett-Reid.

Gérard en Egberink moesten vanaf de eerste set meteen achtervolgen nadat ze al snel 2-0 achterkwamen. Het BeNe-duo ging op en over de Britten en kwam met een 4-5 stand zelfs nog in de positie om de eerste set binnen te halen. De Britten gingen kregen echter opnieuw de bovenhand en wonnen de daaropvolgende drie games.

De tweede set begon op dezelfde manier als de eerste maar ditmaal konden Gérard en Egebrink niet meer terug in het spoor van hun tegenstanders komen. Ze konden de kloof van 2 games verschil niet meer dichten en het vat leek helemaal af te zijn toen Hewett en Reid ook nog eens een break maakten. In de daaropvolgende game maakte het Britse duo het af.

Voor Gérard, die eerder dit jaar de Australian Open won in het rolstoeltennis, was de finale van zaterdag nog maar een voorsmaakje want hij staat dit weekend ook nog in de finale vna het enkelspel. Daarin kan hij revanche nemen op Reid.