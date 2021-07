Bonaventure stuit na twee knappe zeges op voormalige toptienspeelster en strand in kwartfinales in Hamburg

Als beloning voor haar twee knappe zeges kwam Bonaventure in Hamburg uit tegen een voormalig toptienspeelster in de kwartfinales. Andrea Petkovic was deze keer de tegenstandster. De Duitse bleek iets te sterk en haalde het met 6-2 en 7-5.

Vrijdagavond stapte Bonaventure nog de baan op voor haar ontmoeting met Petkovic, die tien jaar geleden nog top tien van de wereld was. Anno 2021 staat Petkovic 130ste op de wereldranglijst en Bonaventure 128ste. In haar thuisland kwam Petkovic wel goed voor de dag. Zij liep meteen 2-0 uit. Bonaventure had wel onmiddellijk een reactie in huis.

Eén keer een achterstand ophalen lukte nog, maar nadien nam Petkovic toch opnieuw afstand. De Duitse pakte vijf games op rij en dat was uiteraard meer dan voldoende om met de eerste set aan de haal te gaan. Bonaventure trachtte te reageren: in de tweede set kwam ze eerst 1-3 en later 3-5 voor. Telkens wist Petkovic meteen terug te breaken.

EROP EN EROVER

Sterker nog, ze ging in de tweede set nog erop en erover. Van 3-5 ging het naar 7-5 en zo had Petkovic haar ticket voor de halve finales beet. Voor Bonaventure eindigt het toernooi in de kwartfinales.