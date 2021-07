Barty toont waarom ze nummer 1 van de wereld is en wint eerste trofee op Wimbledon

Ashleigh Bart is er voor de eerste keer in haar carrière in geslaagd om het grandslamtoernooi van Wimbledon te winnen.

Set 1

Barty nam het in de finale op tegen de Tsjechische Pliskova (WTA-13) en begon furieus aan de wedstrijd, na vier games stond de Australische 4-0 voor.

Pliskova knokte zich met een break op de tabellen en ging even later opnieuw door de opslag van Barty. UIteindelijk kon Pliskova nog drie games winnen maar het gat dichten lukte niet, Barty maakte op haar eigen opslag een einde aan de eerste set.

One set from history. @ashbarty takes a commanding lead in the ladies' singles final, winning the first set 6-3 against Karolina Pliskova

Set 2

In de tweede set liet Pliskova zich niet verrassen zoals in de eerste, maar moest ze toch al snel een break weggeven. Even later ging ze terug door de opslag van Barty en ging het weer gelijk op. Bij 5-5 ging Barty door de opslag van Pliskova en kon ze serveren voor de titel, maar Pliskova ging meteen terug door de opslag en stoomde door in de tie-break om de tweede set binnen te halen.

Set 3

Het mentale overwicht leek voor Pliskova te zijn maar in de derde set was daar niets meer van te merken. Net zoals in set 1, ging Barty er als een speer vandoor en stond het al snel 3-0.

De dames bleven verder on serve waardoor Barty bij een 5-3 stand voor de tweede keer in deze wedstrijd de kans kreeg om op haar opslag de titel binnen te halen. Haar eerste matchpunt was voldoende, Pliskova sloeg de bal in het net waardoor de tranen konden vloeien bij Barty.

Na winst in Roland Garros in 2019, is het nog maar de tweede grandslamtitel voor Barty, in het dubbel won ze ook al eens de US Open. Ze sloot wel 2019 en 2020 af als nummer één van de wereld. op de enkelranking.