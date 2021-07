Novak Djokovic neemt het in zevende Wimbledon-finale op tegen Berrettini, Federer-killer ligt er uit

De zegereeks van Djokovic op Wimbledon blijft duren. De Serviër staat opnieuw in de finale, Berrettini mag proberen om hem van zijn zesde trofee te houden. Beiden brachten dus hun halve finale tot een goed einde, Djokovic tegen Shapovalov, Berrettini tegen Hurkacz.

Djokovic kon zich dus plaatsen voor zijn zevende finale op Wimbledon. Van de vorige zes verloor hij er eentje. Shapovalov kende wel de betere start en liep 1-3 uit. Djokovic zette die scheve situatie snel recht. Bij 4-4 redde Shapovalov twee setballen, maar in de tiebreak moest de Canadees toch het hoofd buigen. In set twee overleefde Djokovic een paar moeilijke momenten, om vervolgens zelf op het einde toe te slaan.

Dat was toch wel een tik voor Shapovalov en in set drie was het Djokovic die de meeste kansen afdwong. Opnieuw was het bij 5-5 dat Nole de beslissende break realiseerde, om nadien uit te serveren. Djokovic plaatste zich met 7-6 (7/3), 7-5 en 7-5 voor de finale op Wimbledon.

BERRETTINI LEGT IN BEGIN BASIS VOOR FINALEPLEK

Eerder had Berrettini zich al geplaatst voor de finale. De Italiaan kreeg met de Pool Hurkacz de man tegenover zich die in de kwartfinales Roger Federer had uitgeschakeld. Met Berrettini had Hurkacz het een stuk moeilijker: het zevende reekshoofd heerste twee sets lang op Center Court.

Hurkacz had de verdienste dat hij zich nadien toch in de match knokte en met winst in de tiebreak van de derde set zelfs de spanning terugbracht. Berrettini sloeg wel meteen een kloofje in het begin van set vier. Dat was voldoende om de zege veilig te stellen. Met 6-3, 6-0, 6-7 (3/7) en 6-4 bezorgde de nummer 9 van de wereld zichzelf voor het eerst een plek in de finale van een Grand Slam.