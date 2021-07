Late break in set 1 en een nagelbijter in tiebreak set 2: Joachim Gérard na spannende match naar finale Wimbledon

Joachim Gérard kan op Wimbledon zijn tweede grandslamtitel veroveren. Bijzonder spannend was het wel in de halve finale. Die rondde Gérard wel af als winnaar na een wel hele lange tiebreak in de tweede set. Gérard triomfeerde finaal tegen Houdet met 7-5 en 7-6 (18/16).

Na zijn overwinning tegen Alfie Hewett in drie sets mocht Gérard zich opmaken voor een ontmoeting met Stéphane Houdet, die op zijn beurt de Nederlander Tom Egberink had verslagen. Net als tegen Hewett slaagde Gérard er in om aan het einde van de eerste set een doorslaggevende break te forceren. HAAST EINDELOZE TIEBREAK Zo ging Gérard met die eerste set aan de haal. Nadien bleven beide spelers mekaar nagenoeg waard. Deze keer was er geen break verschil tussen beiden en kwam er een tiebreak aan te pas. Aan die tiebreak leek maar geen eind te komen: er waren kansen voor zowel Gérard als Houdet om die binnen te halen, maar het duurde lang eer één van hen het kon afmaken. Dat bleek uiteindelijk toch Gérard te zijn, die de tiebreak won met 7-6. Joachim Gérard plaatste zich voor zijn vierde grandslamfinale in het rolstoeltennis. Van de vorige drie finales verloor hij er twee en won hij er eentje.