Elise Mertens zet met dubbelpartner Japans duo opzij en staat in finale dubbelspel op Wimbledon

Een plek in de finale van Wimbledon: dat stond voor Elise Mertens op het spel wanneer ze vrijdagnamiddag het samen met Su-wei Hsieh opnam tegen het Japanse duo Shibahara/Aoyama. De halve finale draaide uit op een driesetter, die beslecht werd in het voordeel van Mertens en haar dubbelpartner.

Mertens en Hsieh zijn het derde reekshoofd in het dames dubbel, Shibahara en Aoyama het vijfde reekshoofd. Een spannende wedstrijd kon dus wel verwacht werden. Zeker in de eerste set lag het vrij dicht bij mekaar. Mertens en Hsieh zetten het altijd belangrijke zevende game wel helemaal naar hun hand en bouwden daarop voort om uit te lopen. De eerste set kon hen zo niet meer ontsnappen.

Een groter niveauverschil was er in set twee. Deze keer was het in het voordeel van de Japanse dames. Shibahara en Aoyama begonnen uitstekend in de eerste twee games. In de volgende spelletjes deelden ze een nieuwe tik uit door eerst een rebreak te verijdelen en er vervolgens zelf nog een tweede break bij te doen. Meer dan de eer redden zat er voor Mertens en Hsieh in deze set niet meer in.

MERTENS MAAKT HET AF MET EEN ACE

Een beslissende derde set moest dus de winnaressen aanduiden, zoals dat wel enigszins past bij een halve finale. Bij 1-1 in set drie kenden Mertens en Hsieh opnieuw een sterke periode: ze pakten drie games op rij. Enkele spelletjes later serveerde Mertens voor de match. Bij enkele breakpunten kwam ze met goede slagen, om het vervolgens af te maken met een ace. Het werd 6-4, 1-6 en 6-3: Mertens en Hsieh gaan naar de finale.