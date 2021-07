Ysaline Bonaventure stunt tegen zevende reekshoofd en bereikt kwartfinales in Hamburg

De zege in de eerste ronde in Hamburg was al mooi voor Ysaline Bonaventure. Het werd alleen nog maar mooier, want ook het zevende reekshoofd Bernarda Pera moest de duimen leggen voor de Belgische. Bonaventure gaf wel de eerste set prijs, maar legde haar tegenstandster alsnog over de knie.

Pera (WTA-74) was op papier de favoriete tegen Bonaventure (WTA-128). Aanvankelijk leek dat ook de waardeverhouding te zijn op de baan, want Pera liep meteen 0-3 uit. Bonaventure reageerde en kwam onmiddellijk langszij. De volgende drie games waren dan weer voor Pera. De Amerikaanse had zo voldoende gedaan om de eerste set te winnen. Bonaventure was in het begin van set twee meteen weer bij de les. Zelfs veel meer dan dat: van 1-1 ging Bonaventure naar een 4-1-voorsprong. Het zag er geen moment naar uit dat ze die bonus nog zou prijsgeven: Bonaventure verloor geen enkel punt meer op de eigen service. SPANNENDE DERDE SET In set drie begon het uiteraard weer vanaf 0-0 en het bleef ook bijzonder spannend tot het einde. Bij 4-4 kon Bonaventure toch nog eens een kloofje slaan en dat leverde meteen ook kwalificatie op voor de kwartfinales. Bonaventure haalde het met 3-6, 6-3 en 6-4.

