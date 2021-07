Joachim Gérard verslaat oude bekende op Wimbledon en bereikt de halve finales

Nog niet alle Belgen zijn naar huis op Wimbledon. Elise Mertens is er nog en op Joachim Gérard kunnen we ook nog altijd rekenen in het rolstoeltennis. Gérard heeft in zijn rolstoel gedaan wat Mertens eerder deed in het dames dubbel: zich plaatsen voor de halve finales.

Tegenstander van Gérard was Alfie Hewett en die kent hij maar al te goed. Gérard verloor van Hewett op Roland Garros, maar klopte de Brit in de finale van de Australian Open. Twee spelers die mekaar door en door kennen: wat zou dat geven op het heilige gras? SPANNENDE WEDSTRIJD Een spannende wedstrijd, zo blijkt. Zeker in de eerste set gaven Gérard en Hewett mekaar geen duimbreed toe. Tot Gérard dan toch nog de beslissende break forceerde en zo de tiebreak afwendde. De Belg kwam dus 1-0 voor in sets, maar Hewett had een antwoord in huis en dwong een derde set af. In die beslissende set kwam het beste spel opnieuw van Gérard, die zich zo met 7-5, 3-6 en 6-3 plaatste voor de halve finales van het rolstoeltennis op Wimbledon. Volgende tegenstander is Stéphane Houdet of Tom Egberink.