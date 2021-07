Ashleigh Barty haalt het van voormalig winnares, Plíšková is tegenstandster in finale Wimbledon

Ashleigh Barty en Karolína Plíšková gaan de finale spelen op Wimbledon in het dames enkelspel. Donderdag stonden de halve finales op het programma. Barty rekende in twee sets af met Kerber, Pliskova had drie sets nodig om Sabalenka opzij te zetten.

De huidige nummer 1 van de wereld vs de Wimbledon-winnares van 2018: Barty - Kerber was een prachtaffiche. Barty won de belangrijke punten in het begin van de partij en kwam zo 3-0 voor. Die kloof tussen beide speelsters bleef in het vervolg van de eerste set op het bord. In set twee was het dan weer Kerber die het best uit de startblokken schoot.

KERBER GEEFT SETWINST WEG

Waar Barty haar tegenstandster in de eerste set niet meer liet terugkeren, liep het bij Kerber mis toen ze serveerde voor de set. Van 2-5 ging het naar 5-5 en uiteindelijk naar een tiebreak. Daarin nam Barty de eerste vijf punten voor haar rekening. De Australische gaf de zege niet meer uit handen en klopte Kerber met 6-3 en 7-6 (7/3).

Zowel Plíšková als Sabalenka hadden de kans om zich voor het eerst te plaatsen voor een grandslamfinale. Sabalenka deelde een tik uit aan het einde van set 1: ze overleefde een 0-40 en nog een volgend breakpunt om in het volgende spel zelf door de opslag van haar tegenstandster te gaan.

NET GEEN FINALE VOOR SABALENKA

Plíšková herstelde goed van die opdoffer, want ze stond nadien geen enkele keer haar service meer af en nam wel nog twee keer de opslag van Sabelanka af. De finaleplaats was dus voor de Tsjechische, nadat ze de ex-dubbelpartner van Elise Mertens versloeg met 5-7, 6-4 en 6-4.