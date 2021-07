Kimmer Coppejans niet opgewassen tegen zesde reekshoofd in Braunschweig

Terwijl Wimbledon op zijn einde loopt, tennissen ze ook elders. In Braunschweig was Coppejans de enige Belg op de hoofdtabel. Onze landgenoot overleefde de eerste ronde op de challenger niet. Zesde reekshoofd Tomáš Macháč was te sterk.

Kimmer Coppejans kreeg dus meteen een moeilijke affiche voorgeschoteld op het graveltoernooi. Niet enkel op papier, maar ook in werkelijkheid: Coppejans verloor de eerste vier games. Nadien kwam Coppejans wel op het scorebord en ging hij Macháč volop het vuur aan de schenen leggen in het volgende game. Even werd zo de schijn van een terugkeer gewekt, maar die kwam er niet.

Ook in de tweede set was het van in het begin achtervolgen voor Coppejans en was Macháč duidelijk de betere speler. Het verschil bleef een tijd beperkt tot één break, maar aan het einde van de set moest Coppejans dan toch nog een keertje zijn service inleveren. Dat betekende ook meteen het einde van de wedstrijd: Macháč klopte Coppejans met 6-2 en 6-3.