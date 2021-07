Elise Mertens zet samen met dubbelpartner Servische dames vlot opzij en staat in halve finales Wimbledon

Is Elise Mertens ook op Wimbledon op weg naar de titel in het dubbelspel? De halve finales heeft ze alleszins al bereikt, samen met haar dubbelpartner Su-wei Hsieh. De Servische speelsters Krunić en Stojanović werden overtuigend verslagen in de kwartfinales.

De Australian Open en US Open heeft Mertens al gewonnen in het dubbelspel, Wimbledon nog niet. Daar is ze misschien nu wel mee bezig. In elk geval stond er in de kwartfinales geen maat op Mertens en Hsieh. Pas bij 3-0 stonden ze toe dat hun opponenten ook op het scorebord kwamen. Ook nadien bleven Mertens en Hsieh de touwtjes stevig in handen houden: ze gaven niets meer prijs in de eerste set.

De Belgisch-Taiwanese tandem denderde maar door, zonder dat Krunić en Stojanović daar ook maar iets konden tegenover stellen. Voor ze het goed en wel beseften stonden de Servische vrouwen in de tweede set 4-0 achter en was de wedstrijd eigenlijk al beslist.

MERTENS EN HSIEH STAAN GEEN COMEBACK TOE

Krunić en Stojanović knokten wel nog terug tot 4-3 en hadden zelfs twee keer de kans om er 4-4 van te maken. Zover kwam het niet, waarna Mertens en Hsieh dan toch de overwinning binnenhaalden met 6-1 en 6-3. Op naar de halve finales voor Elise Mertens en haar dubbelpartner.