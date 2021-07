Djokovic makkelijk naar halve finales Wimbledon, Belg uitgeschakeld en verrassing voor Federer

Op Wimbledon waren we klaar voor de kwartfinales bij de mannen op woensdag. En dat leverde spektakel op, zoveel is duidelijk.

Shapovalov en Khachanov openden de debatten op woensdag en maakten er een stevige vijfsetter van uiteindelijk, met de Canadees als winnaar.

Novak Djokovic van zijn kant had minder problemen om zijn zoveelste halve finale in de wacht te slepen: 6-3, 6-4, 6-4 tegen Fucsovics.

In het gemend dubbelspel kwam met Gillé nog een Belg in actie, maar hij verloor in straight sets samen met zijn Amerikaanse partner Carter van Pavic en Dabrowski.

De verrassing kwam van Roger Federer, die in straight sets verloor van de Pool Hurkacz. De vierde halvefinalist is Berrettini.