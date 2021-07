Ysaline Bonaventure plaatst zich in Hamburg voor de volgende ronde na driesetter

Ysaline Bonaventure heeft zich in het Duitse Hamburg kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Onze landgenote haalde het van de Australische Astra Sharma in drie sets: 6-1, 2-6 en 4-6.

Ysaline Bonaventure had het in de eerste set knap lastig tegen Astra Sharma. De Australische speelde op een hoog niveau en haalde de set dan ook binnen met duidelijke 6-1 cijfers. In de tweede set sloeg Bonaventure terug en won ze met 2-6.

De derde set was dus beslissend en daarin was onze landgenote net iets sterker dan Astra Sharma. Ze haalde de beslissende set binnen met 4-6 en dus heeft Bonaventure zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde.