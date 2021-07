Pech voor Britse sensatie op Wimbledon: ze moet opgeven in vierde ronde met blessure

Emma Raducanu is uitgeschakeld in de vierde ronde op Wimbledon. De Engelse wildcard speelster maakte de voorbije dagen een sterke indruk, maar maandag strooide een blessure roet in het eten.

Emma Raducanu was de nummer 338 van de wereld, maar daar was op Wimbledon weinig van te merken. Zo ging ze eenvoudig naar de vierde ronde en won ze al haar matchen zonder een set te verliezen. Tegen Ajla Tomljanovic, de nummer 75 van de wereld, liep het mis. De eerste set ging naar de Australische met 5-7 en in de tweede set moest Raducanu bij een 0-3 achterstand verstek geven door een blessure. Het sprookje zit er dus op.