Hoe zien de kwartfinales eruit op Wimbledon bij de mannen? Een overzicht

Bij de mannen zijn al zeven spelers bekend voor de kwartfinales op Wimbledon. Zo is het onder meer uitkijken naar Novak Djokovic, maar ook de Zwitser Roger Federer is nog steeds van de partij.

Voor Novak Djokovic stond er in de kwartfinales normaal gezien een echte topper op het programma, want hij kon uitkomen tegen de Rus Rublev. Hij verloor echter verrassend van de Hongaar Fucsovics, waardoor hij dus de tegenstander is van Djokovic.

Roger Federer lijkt een zeer taaie klant te krijgen in de volgende ronde, want de Zwitser zou kunnen uitkomen tegen Medvedev, de nummer twee van de wereld. Hij moet zijn wedstrijd echter nog afwerken door de regen van maandag.

De twee andere kwartfinales Karen Kachanov en Denis Shapovalov en tussen Matteo Berrettini en Félix Auger-Aliassime. Met Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassim staan er voor het eerst twee Canadezen in de kwartfinales.