Hoe zien de kwartfinales eruit bij de vrouwen op Wimbledon? Een overzicht

Op Wimbledon is het al bekende welke acht vrouwen de kwartfinales zullen uitvechten. Zo krijgen we onder meer een Australisch duel tussen Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld, en Ajla Tomljanovic.

De vier kwartfinales bij de vrouwen op Wimbledon zijn bekend. De meest spannende wedstrijd lijkt die tussen Ons Jabeur en Aryna Sabalenka te zullen worden. Jabeur is aan een sterke periode bezig, terwijl Sabalenka de nummer vier van de wereld is.

Veel spelers uit de top 10 zijn er niet meer bij en daarom is Ashleigh Barty misschien wel de uitgesproken favoriet. De Australische neemt het in de kwartfinales op tegen een landgenote, want ze staat tegenover de Australische Ajla Tomljanovic.

In de derde kwartfinale is het uitkijken naar de Duitse Angelique Kerber Zij schakelde in de vorige ronde de sensatie Coco Gauff uit met mooi tennis en zij zal het opnemen tegen de Tsjechische Karolina Muchova. In de laatste kwartfinale staan Karolina Pliskova en Viktorija Golubic tegenover elkaar.