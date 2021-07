Halve finales op Wimbledon zijn bekend bij de vrouwen: wie pakt nog kans op de felbegeerde titel?

De halve finales zijn bekend op Wimbledon. Ashleigh Barty, de topfavoriete om het toernooi te winnen, krijgt een lastige tegenstander voorgeschoteld, want ze neemt het op tegen de Duitse Kerber. In de andere halve finale staan Pliskova en Sabalenka tegenover elkaar.

Angelique Kerber maakt een sterke indruk op Wimbledon. Ook Muchova kon de Duitse speelster niet onder druk zetten in de kwartfinales. Kerber haalde het namelijk met 6-2 en 6-3. In de volgende ronde staat Kerber echt wel voor de moeilijkste opgave, want dan wacht Ashleigh Barty.

De nummer één van de wereld nam het vandaag op tegen haar landgenote Tomljanovic en ook Barty heeft het in haar kwartfinale niet echt moeilijk gehad. Ze haalde het met duidelijke 6-1 en 6-3 cijfers van Tomljanovic.

In de andere halve finale staan Pliskova en Sabalenka tegenover elkaar. Pliskova haalde het met 6-2 en 6-2 van Golubovic, terwijl Sabalenka Ons Jabeur opzij kon zetten met 6-4 en 6-3.