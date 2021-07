Dan toch geen kraker tussen Medvedev en Federer: nummer twee van de wereld is uitgeschakeld op Wimbledon

Geen Daniil Medvedev in de kwartfinales van Wimbledon. De Rus werd namelijk uitgeschakeld in de vierde ronde door de Pool Hubert Hurkacz. Hij haalde het na een vijfsetter van de nummer twee van de wereld.

Normaal gezien werd de wedstrijd tussen Hubert Hurkacz en Daniil Medvedev gisteren afgewerkt, maar in de vierde set werd de wedstrijd stilgelegd door de regen. Medvedev stond dan nog op voorsprong met 2-6, 7-6 (7/2) en 3-6.

Toch leek Hurkacz vandaag beter uitgerust, want in de vierde en vijfde set ging hij over Medvedev. De nummer 18 van de wereld won de twee laatste sets met 6-3 en 6-3 en dus is Medvedev uitgeschakeld. Hurkacz neemt het in zijn kwartfinale op tegen Federer.