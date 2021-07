Canadees verrast en schakelt nummer zes van de wereld uit in vierde ronde Wimbledon

Alexander Zverev zal niet meer te zien zijn in de kwartfinales van Wimbledon. De Duitse nummer zes van de wereld was in de vierde ronde niet sterk genoeg om de Canadees Félix Auger-Aliassime te kloppen.

Alexander Zverev nam het in de vierde ronde op tegen Félix Auger-Aliassime, de nummer 19 van de wereld. Uiteraard was Zverev favoriet, maar de Canadees maakte een zeer sterke indruk en uiteindelijk kwam er een vijfsetter. Daarin toonde Félix Auger-Aliassime zich de sterkste. Hij haalde het met 6-4, 7-6 (8/6), 3-6, 3-6 en 6-4. In de kwartfinales zal Félix Auger-Aliassime het opnemen tegen de Italiaan Matteo Berrettini, de nummer negen van de wereld.