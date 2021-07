Nummer negen van de wereld bij de vrouwen uitgeschakeld op Wimbledon, Sabalenka wel door naar de kwartfinales

De Poolse Iga Swiatek heeft zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinales op Wimbledon. In de vierde ronde verloor de nummer negen van de wereld van Ons Jabeur. Sabalenka is wel door naar de volgende ronde.

De Tunesische Ons Jabeur is aan een goed seizoen bezig en ze heeft deze middag haar goede vorm bevestigd tegen Iga Swiatek. De Poolse Swiatek won de eerste set nog wel met 5-7, maar de twee volgende sets waren voor Jabeur met 6-1 en 6-1.

In haar kwartfinale zal Jabeur het opnemen tegen Sabalenka. De Wit-Russische haalde het in drie sets van Elena Rybakina. Het werd 6-3, 4-6 en 6-3. Het is de eerste kwartfinale voor Sabalenka op een groot toernooi.