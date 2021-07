Novak Djokovic plaatst zich eenvoudig voor kwartfinales Wimbledon: tegenstander van Serviër wordt niet Rublev, maar wel Hongaarse verrassing

Novak Djokovic heeft zich deze middag eenvoudig kunnen plaatsen voor de kwartfinales op Wimbledon. De Serviër nam het op tegen de Chileen Cristian Garín en Djokovic haalde het in drie sets: 6-2, 6-4 en 6-2.

Novak Djokovic heeft indruk gemaakt in de vierde ronde op Wimbledon. De nummer één van de wereld haalde het vlot van Cristian Garín, de nummer 20 van de wereld, in drie sets. Het werd 6-2, 6-4 en 6-2 voor Djokovic.

Normaal stond in de volgende ronde een kraker tussen Djokovic en Rublev op het programma, maar de Rus is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Hij verloor deze middag in vijf sets van de Hongaar Márton Fucsovics. De nummer 48 van de wereld haalde het met 6-3, 4-6, 4-6, 6-0 en 6-3.