Elise Mertens plaatst zich voor kwartfinales Wimbledon in het dubbelspel na sterke partij

In het enkelspel is Elise Mertens al uitgeschakeld op Wimbledon, maar in het dubbelspel is onze landgenote wel op dreef. Deze middag wist ze zich samen met Hsieh Su-Wei te plaatsen voor de kwartfinales.

In de achtste finales stonden Mertens en Hsieh tegenover het duo Muhammad en Peluga en in de eerste set waren beide teams nog aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk trok onze landgenote met haar partner aan het langste eind door de set binnen te halen met 5-7. Ook in de tweede set haalden Mertens en Hsieh een hoog niveau. Het werd 3-6 voor het duo en dus heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel kunnen plaatsen voor de kwartfinales op Wimbledon. Daarin nemen Mertens en Hsieh het op tegen de Servische duo Krunic en Stojanovic.

Lees ook... Elise Mertens geeft na setverlies met dubbelpartner niets meer prijs en gaat verder op Wimbledon