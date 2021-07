Britse speelster zorgt voor sensatie op Wimbledon: 18 jaar en nummer 338 van de wereld, maar toch zonder setverlies naar vierde ronde

Als u één naam moet onthouden voor de komende jaren, is het wel die van Emma Raducanu. De 18-jarige tennisspeelster maakt heel wat indruk op Wimbledon en zit zonder setverlies in de vierde ronde.

Op zich is het niet straf dat een speelster zonder een set te verliezen de vierde ronde haalt op Wimbledon, maar Emma Raducanu is op het Engelse Grandslamtoernooi geraakt via een wildcard. Ze is namelijk pas de nummer 338 van de wereld.

Ze had nog nooit een wedstrijd gewonnen, maar nu klopte ze Vitalia Diatchenko Marketa Vondrousova en Sorana-Mihaela Cirstea al. Vandaag neemt ze het in haar vierde ronde op tegen Ajla Tomljanovic.