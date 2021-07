Ashleigh Barty haalt het van winnares Roland Garros en gaat door naar kwartfinales Wimbledon

Deze middag stond bij de vrouwen een echte topper op het programma in de vierde ronde van Wimbledon. Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld, stond tegenover Barbora Krejcikova, de winnares van Roland Garros.

Het was meteen duidelijk dat beide speelsters aan elkaar gewaagd waren, want in de eerste set ging het mooi gelijk op. Barty sloeg echter op het juiste moment toe en de nummer één van de wereld haalde de eerste set dan ook binnen met 7-5.

De ban leek gebroken, want Barbora Krejcikova had het een stuk moeilijker in de tweede set. Barty stoomde door en won ook de tweede set met 6-3. Zo heeft Barty zich voor de eerste keer in haar carrière kunnen plaatsen voor de kwartfinales op Wimbledon.