Nummer twee van de wereld bij de mannen komt met de schrik vrij en plaatst zich na vijf sets voor vierde ronde Wimbledon

Daniil Medvedev is met de schrik vrijgekomen op Wimbledon. De Rus had het in de derde ronde namelijk niet onder de markt tegen Marin Cilic. Het werd 6-7 (3/7), 3-6, 6-3, 6-3 en 6-2 voor Medvedev.

Daniil Medvedev kende een zeer lastige start tegen Cilic, de nummer 37 van de wereld. De Serviër maakte een sterke indruk en haalde de eerste twee sets binnen met 6-7 (3/7) en 3-6. Medvedev, de nummer twee van de wereld, stond dus op de rand van uitschakeling. Maar in de volgende drie sets haalde de Rus wel zijn niveau. Hij ging op en over Cilic door de drie volgende sets te winnen met 6-3, 6-3 en 6-2. Medvedev plaatst zich dus na een zware vijfsetter voor de vierde ronde op Wimbledon.