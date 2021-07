Ashleigh Barty nog altijd op koers voor eerste toernooizege Wimbledon na vlotte overwinning in derde ronde

Ashleigh Barty heeft zich vlot geplaatst voor de vierde ronde op Wimbledon. De nummer één van de wereld bij de vrouwen haalde het in de derde ronde van Katerina Siniakova met 6-3 en 7-5.

Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld, stond in de derde ronde tegenover de Tsjechische Katerina Siniakova, de nummer 64 van de wereld. Een haalbare kaart dus en dat werd ook duidelijk in de eerste set, want Barty won met 6-3.

In de tweede set bood Katerina Siniakova meer weerwerk, want het ging tot het einde gelijkop. Uiteindelijk sloeg Barty op het juiste moment toe en won de Australische ook de tweede set met 7-5. Barty gaat dus door naar de volgende ronde op Wimbledon en ze blijft zo op koers voor haar eerste eindoverwinning van het Engelse Grandslamtoernooi.