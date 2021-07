Sander Gillé behaalt overwinning in gemengd dubbel op Wimbledon tegen Braziliaans duo

Sander Gillé komt op Wimbledon ook in actie in het gemengd dubbel. Ondanks zijn nederlaag met Joran Vliegen in het heren dubbelspel zit het er voor Gillé dus nog niet op. Samen met Hayley Carter overleefde hij wel de eerste ronde in het gemengd dubbel.

De Amerikaanse Hayley Carter en Sander Gillé zijn het derde reekshoofd in het gemengd dubbelspel op Wimbledon. Hun eerste tegenstanders waren Luisa Stefani en Marcelo Demoliner uit Brazilië. Hoewel ze niet zo heel veel samen spelen, verliep de samenwerking tussen Gillé en Carter uitstekend. Ze kwamen op de eigen service veel minder problemen en wonnen de eerste set ook vlotjes met 6-2 dankzij vier gewonnen games op rij. In het begin van de tweede set waren het echter Demoliner en Stefani die voor een kloof zorgden. Van 1-1 ging het naar 1-4. Er volgden nog wel drie breakballen om terug te breaken, maar Gillé en Carter wisten geen enkele van de drie te benutten. Zo bleef de break verschil op het scorebord en ging de tweede set naar hun opponenten. METEEN NAAR 3-0 IN SET 3 Een 0-40 op de eigen opslag overleven was cruciaal voor het Belgisch-Amerikaanse duo. Dat was meteen het sein om door te zetten en uit te lopen naar 3-0. Ondanks nog een hachelijk momentje bij 4-2 werd die voorsprong niet meer uit handen gegeven. Gillé en Carter versloegen Demoliner en Stefani met 6-2, 3-6 en 6-3.