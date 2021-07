Elise Mertens geeft na setverlies met dubbelpartner niets meer prijs en gaat verder op Wimbledon

Elise Mertens is nog altijd actief op Wimbledon, weliswaar in het dubbelspel. Samen met dubbelpartner Hsieh heeft ze de maat genomen van Doi en Golubic. Mertens en Hsieh moesten wel een set prijsgeven, maar lieten nadien werkelijk niets meer liggen.

Mertens en Hsieh stonden van in het begin al sterk te tennissen in hun tweederondepartij. Na twee spelletjes stond het 1-1, maar vervolgens wonnen Mertens en Hsieh de belangrijke punten en zo deelden ze aan de tegenstand een paar tikken uit. Het resulteerde in 6-1-setwinst.

Doi en Golubic beten wel nog van zich af. De Japans-Zwitserse tandem kwam 2-4 voor in de tweede set. Het antwoord van Mertens en Hsieh bleef niet uit: ze kwamen onmiddellijk langszij. Een tiebreak leek in de maak, maar Doi en Golubic wisten die nog net te vermijden. Bij hun derde setbal sloegen ze toe.

NOG MEER VASTBERADENHEID IN SET 3

Het verlies van die set wakkerde de vastberadenheid enkel nog aan bij Mertens/Hsieh. In het derde spel van de derde set stribbelden hun tegenstandsters nog even tegen. Toen Mertens en Hsieh ook dat game naar zich toetrokken, lag de weg open naar de overwinning. Het werd 6-1, 5-7 en 6-0.