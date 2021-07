Canadees maakt einde aan sprookje van Murray, Djokovic wel door naar achtste finales Wimbledon

De eerste Wimbledon van Andy Murray sinds 2017 zit erop na drie ronden. Tegen de Canadees Shapovalov moest Murray de wet van de sterkste ondergaan. Net als Shapovalov schaarde ook Djokovic bij de laatste zestien. Bij de dames waren er zeges voor Sabalenka en Świątek.

Alleen al opnieuw in actie komen op Wimbledon moet veel betekenen voor Andy Murray. De vorige jaren was dat door blessureleed niet mogelijk. Met de steun van het publiek had de Schot in vier sets afgerekend met Basilashvili en in vijf sets Otte geklopt. Shapovalov bleek een ander paar mouwen, dat is dan ook het tiende reekshoofd.

DJOKOVIC VERMIJDT SETVERLIES

Murray bood in de eerste set nog wel stevig weerwerk. Eens Shapovalov die op zak had, ging het vlotjes. Het werd 6-4, 6-2 en 6-2: een resultaat dat Murray zal doen beseffen dat er nog altijd een groot verschil is tussen zijn huidig niveau en de absolute top. Helemaal aan die top op de wereldranglijst staat Novak Djokovic. Die plaatste zich voor de achtste finales door de Amerikaan Kudla te kloppen met 6-3, 6-4 en 7-6 (9/7).

Overigens sneuvelde bij de dames vrijdag wel één grote naam: Garbiñe Muguruza. Jabeur klopte haar met 5-7, 6-3 en 6-2. Sabalenka en Świątek lieten zich niet verrassen. Aryna Sabalenka stuurde Serrano huiswaarts met een klinkende 6-0 en 6-3. Ook gravelspecialiste Iga Świątek imponeerde op het gras van Wimbledon: de Poolse trakteerde de Roemeense Begu op een 6-1 en 6-0.