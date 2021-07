Verdachte van matchfixing op Roland Garros dient klacht in wegens laster

Russische tennisspeelster Yana Sizikova spant een rechtszaak wegens laster.

Niet lang geleden werd Sizikova een nachtje in een Russische cel gestopt nadat er een vermoeden was van matchfixing tijdens een dubbelwedstrijd van haar in de eerste ronde van het grandslamtoernooit van Roland Garros.

Sizikova, het nummer 101 op de dubbelranking, zou met opzet verloren hebben waardoor ze even in hechtenis was. Enkele dagen later werd ze opnieuw vrijgelaten zonder enig vervolg.

De Russische heeft besloten om de zaak niet zo te laten en laat via haar advocaat weten dat ze een klacht indient wegens laster. Op die manier wil ze aan de buitenwereld duidelijk maken dat ze helemaal onschuldig is in de zaak.