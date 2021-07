Tweede ronde eindstation voor Van Uytvanck en Minnen op Wimbledon

Tenniskoppel Van Uytvanck-Minnen is op het grandslamtoernooi van Wimbledon niet kunnen doorstoten naar de derde ronde.

Voor Greet Minnen en Alison Van Uytvanck zat Wimbledon er al in de eerste ronde op in het enkelspel. Samen konden ze in het dubbelspel wel doorstoten naar de tweede ronde.

Na een vlotte overwinning in de eerste set tegen een Amerikaans duo, moesten Van Uytvanck en Minnen nu het onderspit delven tegen het Nederlands-Slowaaks duo Rus-Kuzmova.

De vier dames hielden elkaar goed in evenwicht maar op de momenten van de waarheid kwam de ervaring van het 15e reekshoofd toch wat meer opspelen. De setstanden waren 5-7 en 4-6.

Enkel Elise Mertens is nog actief op Wimbledon, zowel in het enkelspel als in het dubbelspel.