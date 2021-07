Van Uytvanck en Minnen ontdoen zich van Amerikaans duo en gaan ronde verder in dubbbelspel op Wimbledon

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hebben goed doorgesproken hoe ze in het dubbel op Wimbledon succes kunnen boeken. De eerste ronde in het dames dubbelspel hebben ze alvast overleefd. Ze haalden het van een Amerikaans duo met tweemaal 6-4.

In het enkelspel zijn Van Uytvanck en Minnen allebei reeds uitgeschakeld. In het dubbelspel is het dus een ander verhaal. Bektas en Gleason maakten het het koppel aanvankelijk niet gemakkelijk. Na de break achterstand volgde wel onmmiddellijk de rebreak. Dat hielp Van Uytvanck en Minnen mogelijk om op zoek te gaan naar meer: bij hun tweede setbal haalden ze de eerste set binnen.

EROP EN EROVER

Bektas en Gleason legden zich niet bij de zaken neer: de Amerikaanse dames pakten de eerste twee spelletjes in de tweede set. Een beslissende derde set leek in de maak, maar dat was buiten Van Uytvanck en Minnen gerekend. Zij gingen in set twee nog op en over hun tegenstandsters. Van 2-4 achter ging het naar 6-4-setwinst, ook al waren er in die vier games ook kansen voor de tegenstand.

Dat hoefden Van Uytvanck en Minnen zich natuurlijk niet aan te trekken: met tweemaal 6-4 plaatsten zij zich voor de tweede ronde van het dames dubbelspel op Wimbledon.