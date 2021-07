Ook tweede ronde is geen probleem voor Novak Djokovic: nummer één van de wereld haalt het in drie sets van tegenstander

Novak Djokovic is uitstekend begonnen aan Wimbledon. In eerste ronde haalde hij het in vier sets en in de tweede ronde had hij zelfs maar drie sets nodig. Hij haalde het met 6-3, 6-3 en 6-3 van Kevin Anderson.

Kevin Anderson is de laatste jaren op de terugweg, maar toch was Novak Djokovic op zijn hoede voor de nummer 102 van de wereld. De Serviër kende echter weinig problemen met Anderson, want de eerste set was voor Djokovic met 6-3. Ook in de twee daaropvolgende sets was Djokovic te sterk voor Anderson. Het werd opnieuw 6-3 en 6-3 en dus kon Djokovic zich plaatsen voor de derde ronde. Daarin neemt Djokovic het op tegen de Amerikaan Denis Kudla.