Nummer 5 van de wereld wendde verlies nog af tegen Van Uytvanck maar verlaat Wimbledon toch al na tweede ronde

De nummer 5 van de wereld bij de dames overleeft de tweede ronde op Wimbledon niet. Van Uytvanck had haar al danig op de proef gesteld. Tegen de Belgische haalde Elina Svitolina het nog wel in drie sets. Tegen Magda Linette had de Oekraïense helemaal geen verhaal.

Svitolina won nog wel het openingsspel, maar de volgende vier games moest ze allemaal aan Linette laten. Svitolina hield het verschil wel beperkt tot één break. Het nog echt spannend maken in die eerste set lukte niet. Linette serveerde de set uit met een blanco opslagspel. De nummer 44 op de wereldranglijst mocht dromen van een stunt. Ze kwam wel 3-4 achter in de tweede set en moest op dat moment een breakpunt redden. Nadat ze hierin slaagde, ging ze zelf door de opslag van haar tegenstandster. Linette had de zege vervolgens voor het grijpen: de Poolse serveerde opnieuw uit zonder nog een punt tegen te krijgen op de eigen opslag. Met 6-3 en 6-4 zette ze Svitolina opzij. BARTY WEL DOOR Nog in het dames enkelspel verzekerde Ashleigh Barty zich wel van een plek in de derde ronde. De Australische rekende met 6-4 en 6-3 af met Blinkova. Bij de mannen was Alexander Zverev een grote naam die donderdag al in actie kwam. De Duitser versloeg de Amerikaan Sandgren met 7-5, 6-2 en 6-3.

