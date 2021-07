Gillé en Vliegen moeten koffers pakken op Wimbledon: Belgisch duo komt in beide sets net tikkeltje tekort

Het avontuur op Wimbledon is voorbij voor Sander Gillé en Joran Vliegen. Een tikkeltje kwamen ze tekort in beide sets tegen Marach en Qureshi. Het Oostenrijks-Pakistaanse duo gaat verder, voor Gillé en Vliegen zit het dubbeltoernooi er meteen op.

Gillé en Vliegen begonnen als dertiende reekshoofd op Wimbledon, maar ook Marach en Qureshi hebben hun strepen al verdiend in het dubbelspel. Kortom: het zou een boeiende partij worden. Gillé en Vliegen overleefden al twee breakpunten in het begin van de wedstrijd. Bij 4-4 werd een volgende breakbal door hun opponenten wel benut. Die konden vervolgens de eerste set uitserveren.

Een vrijwel identiek scoreverloop werd het in de tweede set. Wel hadden Gillé en Vliegen in het vierde spel van de set hun enige breakpunt in de wedstrijd. Hadden ze dat benut, had het mogelijk anders kunnen lopen. Dat deden ze niet en bij 4-4 sloegen Marach en Qureshi opnieuw toe. Met tweemaal 6-4 plaatsten zij zich ten koste van Gillé en Vliegen voor de achtste finales.