Elise Mertens en dubbelpartner moeten 10 spelletjes wroeten maar gaan dan toch nog vlot ronde verder

Elise Mertens moest met haar dubbelpartner ook in actie komen op Wimbledon. Dat is sinds dit jaar de Taiwanese Hsieh. Samen plaatsten ze zich voor de tweede ronde in het dames dubbel. Dat ging wel niet zonder slag of stoot, toch niet in de eerste set.

De Russische Diatchenko en de Kazachse Voskoboeva waren de tegenstandsters. Die maakten er ook mee een heus festival aan breaks van. Pas na zes spelletjes konden Mertens en Hsieh afstand nemen. Dan nog was de eerste set niet binnen, want Diatchenko en Voskoboeva sloegen meteen terug. Mertens en Hsieh slaagden er nadien toch in om opnieuw twee spelletjes op rij te winnen. De vierde setbal was raak. In de tweede set kenden Mertens en Hsieh veel minder moeite met hun opponentes. Bij 1-1 sloegen ze al een kloofje: ze liepen uit naar 3-1. Diatchenko en Voskoboeva wonnen hierna met veel moeite het volgende spel. Dat zou de enige game zijn die ze nog op hun naam konden schrijven. Met 7-5 en 6-2 gingen Mertens en Hsieh al bij al nog vlot een ronde verder op Wimbledon.