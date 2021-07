Andy Murray heeft vijfsetter nodig, maar plaatst zich wel voor derde ronde op Wimbledon

Andy Murray is op dreef op Wimbledon. In de tweede ronde moest de Schot wel diep gaan tegen de Duitser Oscar Otte, maar Murray kon zich uiteindelijk wel kwalificeren voor de volgende ronde na een vijfsetter.

Andy Murray, ex-nummer één van de wereld, nam het in de tweede ronde op Wimbledon op tegen de Duitser Oscar Otte. Otte is de nummer 151 van de wereld, maar Andy Murray had het niet onder de markt.

Murray, nu de nummer 118 van de wereld, had namelijk een vijfsetter nodig om Otte uit te schakelen. Het werd 3-6, 6-4, 6-4, 4-6 en 2-6 voor Andy Murray. De wedstrijd duurde bijna vier uur. In de volgende ronde speelt Murray tegen Denis Shapovalov of Pablo Andujar.