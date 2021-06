Pech voor Serena Williams: ex-nummer één van de wereld krijgt te maken met blessure en moet opgeven in eerste ronde Wimbledon

Geen Serena Williams in de tweede ronde op Wimbledon. De ex-nummer één van de wereld nam het in de eerste ronde op tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich, maar bij een 3-3 stand in de eerste set liep het mis. Serena Williams kreeg namelijk te maken met een blessure en ze kon niet meer verder. Sasnovich dus door naar de volgende ronde en daarin neemt de nummer 100 van de wereld het op tegen de Japanse Hibino of de Amerikaanse Pera.