Nummer zeven van de wereld bij de vrouwen kansloos uitgeschakeld in de eerste ronde op Wimbledon

Opnieuw een verrassing op Wimbledon. Bianca Andreescu, de nummer zeven van de wereld, is namelijk uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze werd weggespeeld door Alize Cornet, want het werd uiteindelijk 6-2 en 6-1.

De 21-jarige Bianca Andreescu is een opkomend talent en is nu al de nummer zeven van de wereld, maar op Wimbledon heeft ze haar topniveau niet gehaald. In de eerste ronde werd ze namelijk weggespeeld door de Franse Alizé Cornet, de nummer 58 van de wereld. Het werd in de eerste set al duidelijk dat het een zware middag voor Andreescu ging worden. Cornet maakte namelijk heel wat indruk en won de eerste set met 6-2. Ook in de tweede set gaf Cornet Andreescu geen kansen en ook deze set werd door de Franse gewonnen met 6-1. Bianca Andreescu mag dus meteen opnieuw haar koffers pakken. Upset complete ‚úÖ@alizecornet advances to the second round, defeating No.5 seed Bianca Andreescu 6-2, 6-1Wimbledon?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Wimbledon pic.twitter.com/xpEqo5hD66 — Wimbledon (@Wimbledon) Wimbledon/status/1410200290985492483?ref_src=twsrc%5Etfw">June 30, 2021