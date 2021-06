Greet Minnen verweert zich kranig in eerste ronde Wimbledon, maar verliest uiteindelijk toch in twee sets van nummer 75 van de wereld

Greet Minnen is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde van Wimbledon. Onze landgenote verloor in twee sets van de Australische Tomljanovic. Het werd 2-6 en 6-7 (5/7).

Greet Minnen kende een moeilijke eerste set tegen de nummer 75 van de wereld. Tomljanovic had goede antwoorden in huis en ze haalde de eerste set ook binnen met 2-6. Minnen moest dus uit een vaatje tappen in de tweede set.

Dat deed ze ook, want ondanks een vroege break bleef ze lang in de match. Uiteindelijk ging onze landgenote strijdend ten onder in de tiebreak. De tweede set eindigde op 6-7 (5/7) en dus is Minnen uitgeschakeld op het Engelse Grandslamtoernooi.