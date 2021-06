Elise Mertens laat geen spaander heel van Chinese opponente en maakt opnieuw indruk op Wimbledon

Elise Mertens had in de eerste ronde op Wimbledon al stevig uitgehaald. Ongetwijfeld had de Chinese Zhu gehoopt om meer weerstand te kunnen bieden, maar niets was minder waar. Mertens gaf amper twee spelletjes prijs en gaat zonder zorgen naar de derde ronde.

Mertens had de Britse Dart in de eerste ronde ook slechts vier spelletjes gegund. Het dertiende reekshoofd ging gewoon door op haar elan. In het begin hield Zhu nog wel gelijke tred: na vier spelletjes stond het 2-2. Nadien geraakte Zhu geen enkele keer meer op het scorebord. Eens Mertens haar betere spel vond en ook haar prooi vasthad, liet ze niet meer los. Die vastberadenheid siert de Belgische nummer één natuurlijk ook: cadeautjes uitdelen was er niet bij. De eerste drie games van de tweede set waren wel best spannend, maar allemaal gingen ze naar Mertens. Zo zat ze helemaal op schema voor winst: met 6-2 en 6-0 plaatste ze zich voor de derde ronde op Wimbledon.