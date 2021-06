Elise Mertens kent tegenstander in volgende ronde, Greet Minnen en Alison Van Uytvanck werken pas vandaag eerste ronde af

Door het slechte weer komen Greet Minnen en Alison Van Uytvanck pas vandaag in actie in haar eerste ronde op Wimbledon, maar Elise Mertens kent haar tegenstander voor de tweede ronde al. Mertens zal het opnemen tegen de Chinese Zhu Lin.

Door het slechte weer is Greet Minnen nog niet in actie kunnen komen op Wimbledon. Vandaag zou er verandering in moeten komen, want dan zal onze landgenote eindelijk haar eerste wedstrijd kunnen afwerken.

Met de Australische Ajla Tomljanovic krijgt Greet Minnen een haalbare kaart voorgeschoteld. Tomljanovic is de nummer 75 van de wereld. Greet Minnen zelf is de nummer 118 van de wereld.

Ook Alison Van Uytvanck komt vandaag pas in actie in de eerste ronde op het Engelse Grandslamtoernooi. Zij neemt het echter op tegen een zware tegenstander, want Elina Svitolina, de nummer 5 van de wereld, wacht op onze landgenote.

Elise Mertens heeft de eerste ronde al overleefd en zij kent zelfs haar tegenstander al in de tweede ronde. De nummer 16 van de wereld zal het namelijk opnemen tegen de Chinese Zhu Lin. Zij is de nummer 99 van de wereld.