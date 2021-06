Alison Van Uytvanck wint set tegen nummer 5 van de wereld maar stunt komt er uiteindelijk dan toch niet

Op Wimbledon is Alison Van Uytvanck al eens tot een stunt in staat. Tegen nummer 5 van de wereld Elina Svitolina kwam het zover niet. Geen scenario zoals tegen Muguruza in 2018 dus. Wel stond er een taaie Van Uytvanck op de baan die haar vel duur verkocht.

Met Svitolina als tegenstandster werd Van Uytvanck op een superzware loting getrakteerd. Bij 2-2 ontstond er voor het eerst een kloofje. Svitolina won de drie volgende games. Dat bleek ook cruciaal voor de uitkomst van de eerste set: die ging naar de Oekraïense. VERTROUWEN GROEIT BIJ VAN UYTVANCK IN SET 2 Van Uytvanck was onlangs wel uitstekend op dreef in de voorbereidingstoernooien en toonde ook op Wimbledon dat ze op gras goed uit de voeten kan. Na eerste twee breakpunten te redden, steeg het vertrouwen bij Van Uytvanck. In het vervolg van de tweede set was ze veruit de betere speelster en had het derde reekshoofd nog weinig in de pap te brokken. Na een overtuigende setwinst voor Van Uytvanck viel de beslissing dus in de derde set. Svitolina ging heel veel kansen afdwingen op de service van Van Uytvanck en benutte er dan ook voldoende om finaal het verschil te maken. Met 6-3, 2-6 en 6-3 knokte Svitolina zich een ronde verder, het verhaal van een verdienstelijke Van Uytvanck eindigt op Wimbledon al in de eerste ronde.