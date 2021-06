Ook geen nummer 3 van de wereld op de Olympische Spelen: "Blessure heeft meer tijd nodig om te herstellen"

"Er is niets dat me trotser maakt dan Roemenië te kunnen vertegenwoordigen, maar mijn kuitblessure heeft meer tijd nodig om te herstellen. Ik heb de beslissing genomen om me terug te trekken uit de Olympische Spelen deze zomer", kondigt Halep aan op Twitter.

De topspeelster, die na het WTA-toernooi van Rome niet meer in actie kwam, geeft toe dat het missen van de Spelen wel een klap is. "Na de ontgoocheling van het missen van Roland Garros en Wimbledon is dit lastig te verteren, maar ik ben vastberaden om sterker terug te komen. Ik zal van thuis uit kijken en de Roemeense atleten toejuichen."

having to skip the Olympics is incredibly tough to digest, but I am determined to come back stronger 💪



I will be watching and cheering on the Romanian athletes from home ❤️🇷🇴