Ook bij dames al grote naam naar huis: tweevoudig winnares Kvitová gaat er uit tegen andere grandslamkampioene

Bij de mannen sneuvelde met Tsitsipas al een grote naam, tweevoudig winnares Kvitová verloor meteen in het dames enkelspel op Wimbledon. Zij moest het meteen opnemen tegen een andere grandslamkampioene, Sloane Stephens, en die bleek te sterk met 6-3 en 6-4.

Hoewel ze allebei al minstens één grandslamtitel op hun palmares hebben, zitten beide dames niet in hun beste periode. Kvitová was wel nog vijftiende reekshoofd op Wimbledon, Stephens was zelfs geen reekshoofd. Het was dus de niet-geplaatste speelster die het haalde in dit geval.

Bij 2-2 plaatste Stephens een eerste tussenspurt met drie gewonnen games op rij. Het leverde de US Open-kampioene van 2017 de eerste set op. Cruciaal moment in set twee kwam er bij 2-3 en 0-40. Kvitová had dus drie kansen om 2-4 uit te lopen en zou zelfs een vierde krijgen. Stephens sleepte de game echter nog uit de brand en ging in het volgende spelletje door de opslag van Kvitová.

MENTALE TIK

Van die mentale tik zou de Tsjechische niet meer herstellen. Stephens serveerde de wedstrijd uit en plaatste zich voor de tweede ronde. Kvitová kreeg nog wel een applausje van het publiek, maar druipt al af na ronde 1.