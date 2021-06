Verrassing van formaat op Wimbledon: finalist Roland Garros al na eerste ronde naar huis

Een serieuze verrassing op Wimbledon. Stefanos Tsitsipas, de nummer vier van de wereld bij de mannen en finalist op Roland Garros, is namelijk niet verder geraakt dan de eerste ronde op het Engelse Grandslamtoernooi.

Stefanos Tsitsipas nam het in de eerste ronde op Wimbledon op tegen Frances Tiafoe, de nummer 57 van de wereld. In de eerste set waren beide heren aan elkaar gewaagd, maar Tiafoe trok met 6-4 aan het langste eind.

Het kalf was uiteraard nog niet verdronken voor Tsitsipas, maar ook in de tweede set verloor de Griek verrassend met 6-4. Hij had dus al een vijfsetter nodig om nog kans te maken op de tweede ronde, maar ook in de derde set was Tiafoe te sterk. 6-3 en dus mag Stefanos Tsitsipas meteen zijn koffers pakken.