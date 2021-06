Novak Djokovic laat eerste set liggen, maar plaatst zich wel voor volgende ronde op Wimbledon

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. Hij nam het in de eerste ronde op tegen de Brit Jack Draper en de Serviër haalde het in vier sets. Het werd 4-6, 6-1, 6-2 en 6-2.

Novak Djokovic heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. De Serviër zal in de eerste helft echter even vreemd opgekeken hebben, want thuisspeler Jack Draper, de nummer 253 van de wereld, kon verrassen door de set met 4-6 binnen te halen.

Daarna haalde Novak Djokovic wel zijn niveau. De nummer één van de wereld haalde de drie daaropvolgende sets binnen met 6-1, 6-2 en 6-2. In de volgende ronde speelt Djokovic tegen de Chileen Barrios of de Zuid-Afrikaan Anderson.